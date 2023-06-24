Сотрудник украл SSD из корпоративного центра обработки данных для продажи на eBay

Устройство, содержащее личную информацию более 100 сотрудников SAP, было идентифицировано сотрудником, который затем оповестил компанию. Этот инцидент вызвал обеспокоенность по поводу отсутствия физических проверок в центрах обработки данных, что позволило совершить кражу.

В настоящее время компания SAP расследует ситуацию, но местонахождение трех других накопителей остается неизвестным. Онлайновые торговые площадки, такие как eBay, часто сталкиваются с проблемой продажи краденых товаров на своих платформах.

Однако готовящееся в США законодательство направлено на решение этой проблемы, оно, как минимум, потребует от розничных торговцев проверять полномочия своих поставщиков.