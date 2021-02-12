Сотрудник Яндекса слил данные 5 тысяч почтовых ящиков

Как пишет Яндекс, внутреннее расследование показало, что один из сотрудников предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был системный администратор с высокими правами доступа. Он мог выполнять рабочие задачи по обеспечению технической поддержки сервиса. Из-за действий сотрудника были скомпрометированы 4887 почтовых ящиков.

Компания сообщила, что уже заблокировала неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики. Однако их владельцам всё равно надо сменить пароль от учётной записи.

Яндекс решил пересмотреть процессы работы сотрудников с такими правами доступа. Компания хочет снизить влияние человеческого фактора на безопасность данных пользователей.