Сотрудника OpenAI переманила китайская Tencent рекордной зарплатой

Яо, 29 лет, закончил Университет Цинхуа в Китае, затем получил степень Ph.D. по компьютерным наукам в Принстоне. Он проходил стажировку в Google и с июня прошлого года работал в OpenAI, специализируясь на исследованиях ИИ-агентов. По данным источников, Tencent предложила Яо зарплату до 100 миллионов юаней (около 14 млн долларов), хотя точные условия не раскрываются.

Bloomberg отмечает, что переход Яо в Tencent стал одним из самых заметных примеров переезда талантов из американской ИИ-индустрии в Китай.

Ранее Meta* привлекла более 50 специалистов по ИИ, предлагая им годовые компенсации до $ 100 млн. Также в гонку за AI-кадры включились Google, Apple и другие компании.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена