Наука и технологии
Сегодня в 17:29
Сотрудника Oppo уволили за критику фирменной операционной системы Huawei
Китайская солидарность
СМИ сообщили, что сотрудник китайской компании Oppo был уволен после того, как не слишком лестно прокомментировал фирменную операционную систему Huawei — HarmonyOS.
Сотрудник под ником @芝士芒胖 написал в китайской соцсети Weibo, что он отрицал ценность системы Hongmeng (так в Китае называют HarmonyOS) на базе онлайн-статей и провокаций. Эти провокации, как пишет работник, не только вредят Huawei, но и затрагивают компанию Oppo. Свои комментарии сотрудник назвал импульсивными. Он признал, что его позицию могли ассоциировать с позицией Oppo. За это сотрудник извинился перед всеми, и был в итоге уволен из компании.
Какие именно комментарии отпустил сотрудник, неизвестно.
Напомним, HarmonyOS 2.0 для смартфонов официально дебютирует 2 июня.