Сотрудника Oppo уволили за критику фирменной операционной системы Huawei

Сотрудник под ником @芝士芒胖 написал в китайской соцсети Weibo, что он отрицал ценность системы Hongmeng (так в Китае называют HarmonyOS) на базе онлайн-статей и провокаций. Эти провокации, как пишет работник, не только вредят Huawei, но и затрагивают компанию Oppo. Свои комментарии сотрудник назвал импульсивными. Он признал, что его позицию могли ассоциировать с позицией Oppo. За это сотрудник извинился перед всеми, и был в итоге уволен из компании.

Какие именно комментарии отпустил сотрудник, неизвестно.

Напомним, HarmonyOS 2.0 для смартфонов официально дебютирует 2 июня.