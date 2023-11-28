Сотрудникам банка «Тинькофф» запретили работать из-за границы

Тинькофф Банк ввёл запрет на удалённую работу за пределами стран, где у них есть центры разработки, — Белоруссии, Армении и Казахстана. Это решение было обусловлено двумя основными причинами. Во-первых, банк является системно значимой организацией и подпадает под требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, что включает ограничение доступа сотрудников за рубеж. Во-вторых, в целях обеспечения безопасности данных, особенно в условиях повышенного риска кибератак, банк стремится избежать возможных утечек чувствительной информации.

Сотрудники банка, проживающие за границей, но не в указанных странах, сообщили о новых ограничениях, которые вступят в силу с 2024 года. Эти ограничения касаются возможности работы из-за рубежа для сотрудников, проживающих в странах, где нет центров разработки Тинькофф. Согласно представителю банка, удалённая работа возможна только с согласования с руководством.