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Сотрудникам банков в России запретят использовать смартфоны на работе

Чтобы не фотографировали экраны
Банки могут ввести запрет на использование смартфонов сотрудниками во время работы. Так они хотят избавиться от утечек.

Были случаи, когда сотрудники финансовых организаций фотографировали на телефон конфиденциальную информацию. Именно поэтому банки хотят усилить контроль за служащими. Инициативу обсуждают Ассоциация российских банков (АРБ) и Ассоциация региональных банков России (АБР).

Действующих систем безопасности не хватает, чтобы защититься от утечек информации. К тому же сотрудники могут уйти от обвинений, заявив, что они просто делали селфи. Поэтому авторы инициативы считают полный запрет наиболее действенной мерой.

В качестве альтернативы предлагается использование мобильных телефонов без камеры. Проверять, выполняют ли сотрудник требование, банки будут через веб-камеры.

Ассоциации банков собираются обратиться к центробанку с просьбой закрепить новые правила в банковских стандартах.

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