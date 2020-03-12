Сотрудникам магазинов Apple запретили предлагать примерку наушников и часов

По информации Business Insider, запрет касается сотрудников фирменных магазинов Apple в США. Они больше не могут, как раньше, предлагать клиентам примерить часы Apple Watch или наушники AirPods. Но если покупатель сам попросит это, то сотрудники не вправе отказать.

Также сообщается, что Apple сократит количество кресел в магазинах, чтобы люди не сидели слишком близко друг к другу. Кроме того, в помещениях магазинов теперь можно найти устройства для дезинфекции рук.

Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что распространение коронавирусной инфекции нового типа можно охарактеризовать как пандемию, то есть как необычайно сильную эпидемию.