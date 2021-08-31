Сотрудникам сотовых операторов в России выдали смартфоны на базе системы «Аврора»Это единственная одобренная система
«Ростелеком» использует устройства в проекте «О2О — инфраструктурный оператор для операторов». Выездные технические специалисты будут получать смартфоны на «Авроре» с мобильным приложением «Цифровой монтажник».
Пока в проекте участвуют сотрудники 30 региональных филиалов «Ростелекома». Они обслуживают базовые станции сторонних операторов.
Внедрение смартфонов помогло отказаться от оформления нарядов на бумаге. Также устройство позволяет построить оптимальный маршрут движения т проконтролировать наличие у сотрудника необходимых инструментов и материалов. Ещё приложение позволяет всем сотрудникам взаимодействовать в режиме реального времени.
Почему используется «Аврора»? Это единственная российская мобильная система, которая имеет необходимые сертификаты ФСБ и ФСТЭК. Благодаря этому её можно использовать на объектах критической инфраструктуры.