Сотрудникам сотовых операторов в России выдали смартфоны на базе системы «Аврора»

«Ростелеком» использует устройства в проекте «О2О — инфраструктурный оператор для операторов». Выездные технические специалисты будут получать смартфоны на «Авроре» с мобильным приложением «Цифровой монтажник».

Пока в проекте участвуют сотрудники 30 региональных филиалов «Ростелекома». Они обслуживают базовые станции сторонних операторов.

Внедрение смартфонов помогло отказаться от оформления нарядов на бумаге. Также устройство позволяет построить оптимальный маршрут движения т проконтролировать наличие у сотрудника необходимых инструментов и материалов. Ещё приложение позволяет всем сотрудникам взаимодействовать в режиме реального времени.

Почему используется «Аврора»? Это единственная российская мобильная система, которая имеет необходимые сертификаты ФСБ и ФСТЭК. Благодаря этому её можно использовать на объектах критической инфраструктуры.