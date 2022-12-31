Сотрудникам Tesla Илона Маска запретили жаловаться на условия труда

Как сообщает Bloomberg, региональный директор NLRB в Тампе подал жалобу на автопроизводителя за нарушение законодательства: компания запретила сотрудникам обсуждать с другими людьми свою зарплату и говорить об увольнении других сотрудников.

Кроме того, согласно документу, который получила организаця, руководство Tesla якобы приказало сотрудникам "не жаловаться менеджерам более высокого уровня" на условия труда.

Bloomberg сообщил, что суд рассмотрит жалобу в феврале.

Ранее Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем во всей Европе. И это уже второй раз, когда модель возглавляет список самых продаваемых автомобилей на всем европейском континенте.