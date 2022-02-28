Сотрудникам Яндекса выплатят дополнительную зарплату из-за событий на Украине

В Яндексе уже подтвердили эту информацию. Компания не планирует сокращений и готова поддержать сотрудников финансово. В ближайшее время всем выплятят плюс один оклад. Это касается даже стажёров и тех, кто находится на испытательном сроке. Найм же приостановили на ближайшие две недели.

Напомним, 27 февраля управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян объявил, что компания отправит сотрудников на удалёнку. Компания приняла такое решение, так как поняла, что «многим сейчас морально тяжело и хотелось бы больше быть с семьёй». Также Худавердян пообещал обсудить падение дохода сотрудников. Почему они падают, не уточнялось.