По новым правилам, сотрудники должны будут приезжать в офис на три дня в неделю, начиная с сентября. Некоторые работники недовольны этим и хотят сохранить более гибкий график. Они написали письмо руководству компании. В нём утверждается, что некоторые сотрудники уже ушли из Apple из-за принуждения вернуться в офис. Работники утверждают, что без возможности работать удалённо, многим придётся выбирать между семьёй, собственным благополучием и работой.

Ранее Twitter и Facebook заявили своим сотрудникам, что они могут работать из дома всегда, даже после окончания пандемии.