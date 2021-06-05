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Сотрудники Apple начали протестовать против возвращения в офис после удалёнкиВ Twitter и Facebook уже разрешили работать на удалёнке всегда
Сотрудники Apple выступили против новой политики, которая требует, чтобы они вернулись в сентябре в офисы. Дело в том, что некоторым работникам намного удобнее выполнять задачи удалённо, и менять они это не хотят.
По новым правилам, сотрудники должны будут приезжать в офис на три дня в неделю, начиная с сентября. Некоторые работники недовольны этим и хотят сохранить более гибкий график. Они написали письмо руководству компании. В нём утверждается, что некоторые сотрудники уже ушли из Apple из-за принуждения вернуться в офис. Работники утверждают, что без возможности работать удалённо, многим придётся выбирать между семьёй, собственным благополучием и работой.
Ранее Twitter и Facebook заявили своим сотрудникам, что они могут работать из дома всегда, даже после окончания пандемии.