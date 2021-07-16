Сотрудники Apple начали увольняться из-за принуждения к работе в офисе

Наука и технологии
Сегодня в 15:09
Сотрудники Apple начали увольняться из-за принуждения к работе в офисеНе хотят уходить с удалёнки
Сотрудники Apple пожаловались, что им стало слишком сложно получить одобрение на удалённую работу в компании. Из-за этого многие готовы даже уволиться.
С сентября в Apple будет действовать гибридный режим работы. Он обяжет сотрудников ходить в офис три раза в неделю. Некоторые работники заявили, что готовы уйти, если компания не изменит свою позицию.
До пандемии Apple предпочитала, чтобы сотрудники находились в офисе, но для некоторых были исключения. Теперь даже их хотят обязать ходить на работу.
Опрос, проведённый в июне показал, что 36,7% сотрудников Apple боятся, что придётся покинуть компанию из-за отсутствия гибкости в рабочем режиме. Некоторые работники также рассказали, что Apple позволит уйти на удалёнку только людям с заболеваниями, но для этого надо будет предоставить справки. Некоторые люди же не хотят делиться своей историей болезни.