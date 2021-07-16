Сотрудники Apple начали увольняться из-за принуждения к работе в офисе

С сентября в Apple будет действовать гибридный режим работы. Он обяжет сотрудников ходить в офис три раза в неделю. Некоторые работники заявили, что готовы уйти, если компания не изменит свою позицию.

До пандемии Apple предпочитала, чтобы сотрудники находились в офисе, но для некоторых были исключения. Теперь даже их хотят обязать ходить на работу.

Опрос, проведённый в июне показал, что 36,7% сотрудников Apple боятся, что придётся покинуть компанию из-за отсутствия гибкости в рабочем режиме. Некоторые работники также рассказали, что Apple позволит уйти на удалёнку только людям с заболеваниями, но для этого надо будет предоставить справки. Некоторые люди же не хотят делиться своей историей болезни.