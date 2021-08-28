Сотрудники Apple пожаловались на домогательства и дискриминацию

Для информирования сотрудники создали аккаунт в Twitter под названием Apple Workers #AppleToo. Они сообщили, что работники рассказали им сотни историй о расизме, сексизме, дискриминации, мести, издевательствах, сексуальных и других формах домогательств. Все эти истории связаны с действиями коллег за пределами кампуса Apple.

Основная претензия сотрудников — что компания ничего не сделала с этими историями. Многие пострадавшие искали информацию о подаче жалобы во внешнее по отношению к Apple подразделение. Более половины сотрудников готовы рассказать свои истории СМИ.

Недавно старший менеджер инженерных программ Apple Эшли Гьовик сообщила о том, как её директор пригласил её выпить и поговорить об измене жене и любовницам. Это Apple назвала нормальным и якобы отправила женщину в административный отпуск.