Сотрудники Apple пожаловались на условия труда

Организация работников также распространила в соцсетях свои требования. Они просят выплаты за работу в опасных условиях, повышения минимального размера оплаты труда, повышения страхового покрытия и более доступного оплачиваемого отпуска. Также сотрудники требуют о полных льгот для работников, трудящихся неполный рабочий день, и о защите от злоупотреблений со стороны клиентов. Помимо этого, были требования, касающиеся пандемии COVID-19: сотрудник попросили поставку масок N95 для всех и др.