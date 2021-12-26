Наука и технологии
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Сотрудники Apple пожаловались на условия труда

И устроили забастовку
Сотрудники магазинов Apple устроили забастовку. Они недовольны условиями труда и просят потребителей не покупать ничего ни в обычных Apple Store, ни в онлайне.
Сотрудники Apple пожаловались на условия труда

Организация работников также распространила в соцсетях свои требования. Они просят выплаты за работу в опасных условиях, повышения минимального размера оплаты труда, повышения страхового покрытия и более доступного оплачиваемого отпуска. Также сотрудники требуют о полных льгот для работников, трудящихся неполный рабочий день, и о защите от злоупотреблений со стороны клиентов. Помимо этого, были требования, касающиеся пандемии COVID-19: сотрудник попросили поставку масок N95 для всех и др.

Сотрудники Apple пожаловались на условия труда

Нельзя сказать, что забастовка массовая. В некоторых Apple Store на работу в назначенный профсоюзом день не вышли только один-два человека. Работники признали, что протестовать вышел небольшой процент от 80 000 сотрудников компании. Тем не менее, это мероприятие назвали важным прецедентом.

Источник: Phonearena
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