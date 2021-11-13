Сотрудники Apple засудили компанию за подозрения в краже айфонов

Соглашение было достигнуто после затяжной восьмилетней судебной тяжбы, пишет Bloomberg. Сотрудники магазинов Apple подали иск ещё в 2013 году. Тогда они обвинили компанию в нарушению калифорнийского закона: по нему Apple должна была оплачивать сотрудникам время, которое они потратили на прохождение досмотра.

Apple утверждала, что проверки сумок были необходимы — компания должна была убедиться, что работники не пытаются украсть электронные устройства. Apple говорила, что несогласные с такой политикой сотрудники могли просто не приносить на работу сумки. Тем не менее, в 2020 году апелляционный суд постановил, что работодатель всё-таки должен выплатить работникам деньги.