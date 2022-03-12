Сотрудники Facebook больше не смогут стирать бельё на рабочем месте

Журналисты узнали, что Meta сокращает бесплатные услуги прачечной и химчистки и переносит время обеда на более поздний час. Эти изменения связаны с новым гибридным графиком работы компании. По нему большинство сотрудников по-прежнему будут работать из дома, по крайней мере, несколько дней в неделю.

Отмечается, что Meta начнёт подавать ужин в 18:30, через полчаса после того, как последний шаттл отправляется из кампуса. Это означает, что сотрудникам придётся выбирать между бесплатной едой и бесплатной доставкой домой. Некоторые сотрудники Meta недовольны этим изменением, другие считают такие льготы уловкой, позволяющей сотрудникам работать сверхурочно.