Сотрудники Facebook больше не смогут стирать бельё на рабочем месте

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Сотрудники Facebook больше не смогут стирать бельё на рабочем местеДа, у них была такая привилегия
28 марта сотрудники компании Meta, владельца Facebook и Instagram, должны будут вернуться в офисы. Как оказалось, они больше не смогут стирать там грязное бельё (да, раньше могли).
Журналисты узнали, что Meta сокращает бесплатные услуги прачечной и химчистки и переносит время обеда на более поздний час. Эти изменения связаны с новым гибридным графиком работы компании. По нему большинство сотрудников по-прежнему будут работать из дома, по крайней мере, несколько дней в неделю.
Отмечается, что Meta начнёт подавать ужин в 18:30, через полчаса после того, как последний шаттл отправляется из кампуса. Это означает, что сотрудникам придётся выбирать между бесплатной едой и бесплатной доставкой домой. Некоторые сотрудники Meta недовольны этим изменением, другие считают такие льготы уловкой, позволяющей сотрудникам работать сверхурочно.
Источник: Engadget