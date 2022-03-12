Наука и технологии
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Сотрудники Facebook больше не смогут стирать бельё на рабочем месте

Да, у них была такая привилегия
28 марта сотрудники компании Meta, владельца Facebook и Instagram, должны будут вернуться в офисы. Как оказалось, они больше не смогут стирать там грязное бельё (да, раньше могли).
Сотрудники Facebook больше не смогут стирать бельё на рабочем месте

Журналисты узнали, что Meta сокращает бесплатные услуги прачечной и химчистки и переносит время обеда на более поздний час. Эти изменения связаны с новым гибридным графиком работы компании. По нему большинство сотрудников по-прежнему будут работать из дома, по крайней мере, несколько дней в неделю.

Отмечается, что Meta начнёт подавать ужин в 18:30, через полчаса после того, как последний шаттл отправляется из кампуса. Это означает, что сотрудникам придётся выбирать между бесплатной едой и бесплатной доставкой домой. Некоторые сотрудники Meta недовольны этим изменением, другие считают такие льготы уловкой, позволяющей сотрудникам работать сверхурочно.

Источник: Engadget
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