Сотрудники ГИБДД начнут определять наркотическое опьянение по слюне

Оборудование основано на иммунохроматографических тест-системах. Они способны обнаруживать наркотические и психотропные вещества в слюне человека. Прибор представляет собой моноблочный переносной аппарат. Оснащён встроенным принтером, который может сразу печатать протоколы измерений. Кроме того, прибор способен передавать данные на компьютер.

В МВД уточнили, что в настоящее время анализатор сотрудниками ГИБДД не используется. Он будет введён в эксплуатацию после успешных испытаний.

Напомним, недавно учёные из Университета Питтсбурга разработали тестер для определения содержания марихуаны в дыхании водителя.