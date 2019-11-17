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Сотрудники ГИБДД начнут определять наркотическое опьянение по слюне
Они получат специальный прибор
В МВД России рассказали, что в скором времени у ГИБДД может появиться оборудование для определения наркотического опьянения по слюне человека. Сотрудники получат его, как только оно пройдёт испытания.
Оборудование основано на иммунохроматографических тест-системах. Они способны обнаруживать наркотические и психотропные вещества в слюне человека. Прибор представляет собой моноблочный переносной аппарат. Оснащён встроенным принтером, который может сразу печатать протоколы измерений. Кроме того, прибор способен передавать данные на компьютер.
В МВД уточнили, что в настоящее время анализатор сотрудниками ГИБДД не используется. Он будет введён в эксплуатацию после успешных испытаний.
Напомним, недавно учёные из Университета Питтсбурга разработали тестер для определения содержания марихуаны в дыхании водителя.