Сотрудники ГИБДД остановили беспилотный автомобиль для проверки водительских прав

Инцидент произошёл в Иннополисе, расположенном в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан. Фото с процедурой проверки опубликовал один из пользователей Twitter с подписью «Что эти кожаные мешки себе позволяют?!».

Пресс-служба «Яндекса» позже объяснила, что сотрудники ГИБДД проводили выборочную проверку документов. Беспилотник попался им случайно. При остановке полицейскими в автомобиле находился инженер, который и урегулировал ситуацию.

Напомним, беспилотное такси в Иннополисе работает с прошлого года. Город в Татарстане назвали первым в Европе, где можно воспользоваться беспилотником для повседневных поездок.