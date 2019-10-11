Наука и технологии
Сегодня 17:00
Сотрудники ГИБДД остановили беспилотный автомобиль для проверки водительских прав
В Татарстане
В Татарстане сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) остановили беспилотный автомобиль «Яндекса», чтобы проверить у него документы. На помощь автопилоту пришёл инженер, сидевший в салоне.
Инцидент произошёл в Иннополисе, расположенном в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан. Фото с процедурой проверки опубликовал один из пользователей Twitter с подписью «Что эти кожаные мешки себе позволяют?!».
Пресс-служба «Яндекса» позже объяснила, что сотрудники ГИБДД проводили выборочную проверку документов. Беспилотник попался им случайно. При остановке полицейскими в автомобиле находился инженер, который и урегулировал ситуацию.
Напомним, беспилотное такси в Иннополисе работает с прошлого года. Город в Татарстане назвали первым в Европе, где можно воспользоваться беспилотником для повседневных поездок.
Самое читаемое