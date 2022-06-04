Сотрудники Google основали кастовую индийскую систему. И решить «проблему» не получается

В апреле Тенможи Сундарараджан, основательница и исполнительный директор Equality Labs — некоммерческой организации, которая защищает интересы неприкасаемых, — должна была выступить с докладом перед сотрудниками Google News. Но сотрудники Google начали писать руководству письма, в которых утверждали, что Сундарараджан выступает с антииндуистских позиций. В итоге Сундарараджан обратилась напрямую к генеральному директору Google Сундару Пичаи, выходцу из семьи высшей касты в Индии, с просьбой разрешить её презентацию. Топ-менеджер не стал с ней общаться.

Сотрудник, который позвал Саундарараджан выступить, в результате подал заявление на увольнение из-за этого инцидента. Представительница Google же позже заявила, что в компании нет «кастовой дискриминации», но было решено не проводить доклад Сундарараджан, чтобы не создавать «разногласия и злобу».

The Washington Post отмечает, что многие индийцы переехали в США, чтобы работать в технологических компаниях. Некоторые сотрудники утверждают, что они воспроизвели модели кастовой системы в этих фирмах. Интересно, что внутренний скандал Google оказался во внешнем email-чате для сотрудников из Южной Азии. Там они писали, что кастовой дискриминации не существует и говорить об этом, как хотела Сундарараджан, не следует. Некоторые даже назвали «кастовое равенство» формой обратной дискриминации высших каст, другие отметили, что «людям из маргинализированных каст не хватает образования, чтобы правильно интерпретировать индуистские писания».