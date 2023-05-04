Сотрудники Google ответили на повышение зарплаты гендиректору на фоне сокращений... мемами

В прошлом году Пичаи получил общую компенсацию в размере $226 млн, в основном за счет акций на сумму $218 млн. А на этом фоне, в ответ на замедление роста доходов, материнская компания Google Alphabet сократила расходы через ликвидацию 12 000 рабочих мест и не только. Это привело к недовольству сотрудников, особенно из-за недавнего повышения зарплаты гендиректору Google.

Внутренние платформы Google были заполнены разговорами и мемами, осуждающими генерального директора за повышение зарплаты. Более десятка мемов от сотрудников заполнили внутренние дискуссионные форумы Google, многие из которых набрали несколько сотен «лайков». Критика была направлена на план Google по выкупу акций на сумму 70 млрд долларов, что является признаком того, что у компании более чем достаточно денежных средств для покрытия своих операций и инвестиций.