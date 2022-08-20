Сотрудники Google потребовали у компании ввести льготы на аборты

Группа Alphabet Workers Union организовала петицию, в которой перечислила следующие требования: давать льготы по абортам подрядчикам, приостановить пожертвования политикам, выступающим против абортов, и лучше защищать пользователей от дезинформации, связанной с абортами, и запросов полиции.

Ранее многие компании, в том числе Google, разработали правила оказания помощи сотрудникам, желающим сделать аборт. Работники Alphabet заявили, что временный персонал и подрядчики также должны получать такие льготы, как возмещение расходов на поездки в штаты, где процедура прерывания беременности остаётся законной. В профсоюзе утверждают, что тысячи сотрудников живут в штатах, где запрещены аборты.