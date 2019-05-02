Сотрудники Google провели сидячую забастовку против мести руководства за забастовки

Сидячая забастовка была запланирована на 11 утра 1 мая. В это время в офисах по всему миру сотрудники выразили своё недовольство действиями компании. Как сообщает The Verge, в нью-йоркской забастовке участвовали более 200 человек.

Недовольные также рассказывали друг другу истории о том, как начальство притесняло их за участие в прошлогодней акции протеста, посвящённой сексуальным домогательствам, гендерному неравенству и расизму в Google. Два организатора этой акции ранее рассказали, что руководство компании ограничило их рабочие полномочия после протестов. Они посчитали, что начальство им отомстило.

Google утверждает, что все эти действия никак не были связаны с акцией протеста, и ни о какой мести речь идти не может.