Сотрудники Huawei признались в переработках из-за санкций США

Письмо появилось на корпоративном сайте Huawei, однако вскоре оттуда пропало. У журналистов Bloomberg остался скриншот сообщения. В письме девушка призвала не доверять кадровой службе компании. Также, по её мнению, менеджеры, которые работают сверхурочно, неэффективны.

Сообщается, что Huawei подтвердила подлинность письма, но комментировать его отказалась. Другие сотрудники компании девушку поддержали, а один из них заявил, что «реальная сила, которая сокрушает компанию не извне, а изнутри».

Напомним, санкции против Huawei США ввели в мае. С тех пор сотрудникам компании приходится перерабатывать.