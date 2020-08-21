Сотрудники Huawei рассказали о страхе быть уволенными

Об опасениях сотрудников написала газета Financial Times. Один из работников Huawei признался, что все беспокоятся из-за «состояния войны», которое появилось на фоне санкций США. Ситуацию обострило введение новых ограничений, которые мешают китайской компании приобретать чипы. «Если на все микрочипы, будь они продвинутые, средние или устаревшие, распространят ограничения 17 августа, какую продукцию мы тогда сможет изготавливать?» — отмечает сотрудник Huawei.

В целом, работники боятся, что санкции могут положить конец основной деятельности Huawei — производству смартфонов и 5G-оборудования. Сотрудники рассказали, что в компании уже растёт число увольнений и переводов в другие подразделения.