Сотрудники кибербезопасности США… выложили в открытый доступ свои пароли и ключи

По данным Krebs on Security, репозиторий назывался очень просто — «Private-CISA». Внутри лежал файл .CSV с именами и паролями для десятков внутренних систем. Также в папке были пароли от трёх серверов в правительственном облаке Amazon.

Проблему обнаружила компания GitGuardian, которая специально ищет чужие секреты в открытых репозиториях. Один из её экспертов назвал утечку «самой страшной за всю карьеру». Репозиторий существовал… около шести месяцев.

В CISA заявили, что пока нет признаков, что данными успели воспользоваться злоумышленники. При этом агентство признало инцидент.