Сотрудники колл-центров оказались готовы к тому, что их заменят роботы

Издание «Известия» пишет, что большинство специалистов колл-центров — 63% — считают, что искусственный интеллект (ИИ) сможет выполнять их профессиональные обязанности, по крайней мере частично. 13% уверены, что роботы заменят их полностью. По их прогнозам, это произойдёт в ближайшие 5-10 лет.

В Neuro.net думают, что карантин показал — многие рабочие процессы могут и должны быть переданы искусственному интеллекту. «Мы надеемся, что рутинные задачи скоро полностью перейдут к ИИ», — отметили в компании.

Однако заведующий лабораторией машинного интеллекта МФТИ, профессор РАН Константин Воронцов заявил журналистам, что роботизация не случится в один момент. Он также отметил, что есть множество областей, где без людей не обойтись: медицина, образование, сфера услуг и др.