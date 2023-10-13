Сотрудники Lego раскрыли секреты креативности

Сотрудники Lego раскрыли секреты креативностиКому, как не им, знать об этом
Lego была и будет одной из любимых игрушек как детей, так и взрослых, но теперь она делится не только кирпичиками, но и знаниями о творческом процессе. Сотрудничество Lego с издательством Chronicle Books привело к созданию уникальной колоды карт под названием «Как мы создаем», в которой собраны советы сотрудников Lego со всего мира.
Колода состоит из пяти разделов: Мотивация, Вдохновение, Воспоминания и наставники, Проблемы и препятствия, Ценности. Каждая карточка содержит творческие советы, а также подсказки для строительства из конструктора Lego, предлагая пользователям поразмышлять, поставить цели и развить творческие привычки.
Сотрудники Lego, занимающие разные должности, рассказали о том, что побуждает их к творчеству, как детские воспоминания влияют на творчество и как они справляются с творческими проблемами. В своих рассуждениях они постоянно повторяют мысль о том, что творческий дух может способствовать успеху и счастью в различных отраслях, а не только на традиционных «творческих» должностях.
Формат карточек побуждает пользователей работать с советами в своем собственном темпе, предлагая уникальный и вдумчивый способ изучения творческого процесса. Компания надеется, что эти карточки помогут людям лучше осмыслить свой творческий путь и будут способствовать развитию инноваций в различных областях.