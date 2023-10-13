Сотрудники Lego раскрыли секреты креативности

Колода состоит из пяти разделов: Мотивация, Вдохновение, Воспоминания и наставники, Проблемы и препятствия, Ценности. Каждая карточка содержит творческие советы, а также подсказки для строительства из конструктора Lego, предлагая пользователям поразмышлять, поставить цели и развить творческие привычки.

Сотрудники Lego, занимающие разные должности, рассказали о том, что побуждает их к творчеству, как детские воспоминания влияют на творчество и как они справляются с творческими проблемами. В своих рассуждениях они постоянно повторяют мысль о том, что творческий дух может способствовать успеху и счастью в различных отраслях, а не только на традиционных «творческих» должностях.

Формат карточек побуждает пользователей работать с советами в своем собственном темпе, предлагая уникальный и вдумчивый способ изучения творческого процесса. Компания надеется, что эти карточки помогут людям лучше осмыслить свой творческий путь и будут способствовать развитию инноваций в различных областях.