Сотрудники магазинов игр начали обслуживать покупателей через дверной проём, обернув руку пакетом

Сообщается, что сотрудники GameStop из штата Массачусетс получили поручение выйти на работу, а также рекомендации, как себя там вести. Начальство заставляет работников принимать оплату от покупателей через дверной проём, обернув при этом руку в пакет. Когда оплата прошла, нужно вывернуть пакет наизнанку так, чтобы карта оказалась внутри, и положить внутрь товар. Затем следует отдать пакет покупателю через дверной проём, стараясь сохранить щель наиболее узкой.

Стоит отметить, что GameStop переживает сейчас не лучшие времена и, видимо, поэтому не спешит закрывать магазины.