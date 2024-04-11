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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 14:25
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Сотрудники Microsoft случайно открыли внутренние пароли компании

В результате ошибки в системе безопасности
Microsoft устранила брешь в системе безопасности, в результате которой внутренние файлы компании и учетные данные сотрудников оказались в открытом доступе в интернете. Исследователи из компании SOCRadar, специализирующейся на кибербезопасности, обнаружили незащищенный сервер хранения данных в облачном сервисе Azure от Microsoft.
Сотрудники Microsoft случайно открыли внутренние пароли компании
© Ferra

Этот сервер, связанный с поисковой системой Bing от той же Microsoft, содержал конфиденциальную информацию, включая код, скрипты и файлы конфигурации. Настораживает тот факт, что в этих файлах также содержались пароли, ключи и учетные данные, используемые сотрудниками Microsoft для доступа к внутренним системам.

По данным SOCRadar, злоумышленники могли использовать открытые данные для поиска и использования других уязвимых серверов хранения данных в Microsoft. Это может привести к более значительным утечкам данных и потенциально скомпрометировать сервисы Microsoft. Пробел в системе безопасности оставался необнаруженным в течение неизвестного периода времени. Хотя SOCRadar сообщил о проблеме в Microsoft 6 февраля, компания защитила сервер только 5 марта. Неизвестно, получили ли неавторизованные лица доступ к конфиденциальным данным до того, как Microsoft приняла меры

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#утечка
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#пароль
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#Microsoft