Сотрудники Microsoft усомнились в политике гендерного равенства

Согласно словам главы Microsoft Сатья Наделлы (Satya Nadella), если сотрудники корпорации не будут способствовать внедрению «инклюзивной культуры» — такой, которая бы одинаково уважала прав всех людей, вне зависимости от их пола и национальности, могут пострадать их премии и карьерные возможности. Теперь некоторые сотрудники выразили сомнения в справедливости такой политики. Своими мыслями они поделились с помощью внутрикорпоративных каналов коммуникации. Интересно, что посты с критикой опубликовала один из менеджеров Microsoft — женщина.

Она задаётся вопросом, планирует ли Microsoft покончить с дискриминационной политикой, которая финансово выгодна компании. Женщина уточнила, что речь идёт о дискриминации белых мужчин и азиатов.