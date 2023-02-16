"Сотрудники обслуживают других сотрудников": почему Google сошла со своего пути

Сешадри утверждает, что сейчас для Google наступил "хрупкий момент", особенно из-за недавнего давления, которое компания испытывает, конкурируя с инициативами Microsoft в области искусственного интеллекта. Сешадри сказал, что проблемы Google коренятся не в ее технологиях, а в культуре: "на мой взгляд, у Google есть четыре основные культурные проблемы", - сказал Сешадри. "отсутствие миссии, отсутствие срочности, мания исключительности, бесхозяйственность".

Вместо того, чтобы работать на благо клиентов, Сешадри пишет, что большинство сотрудников в конечном итоге обслуживают других сотрудников Google. Он описал компанию как "закрытый мир", в котором усердная работа не обязательно вознаграждается. При этом обратная связь "основана на том, что думают о вашей работе ваши коллеги и менеджеры".

К тому же Google уделяет огромное внимание рискам и что "снижение рисков превыше всего остального". Каждая строчка кода, каждый запуск, неочевидные решения, изменения протокола и разногласия - все это риски, к которым сотрудники должны подходить с осторожностью, пишет Сешадри. Он добавил, что сотрудники также "заперты" в длинной череде согласований, юридических проверок, аттестаций и совещаний, которые оставляют мало места для творчества или настоящих инноваций.

Многие сотрудники также считают, что компания "исключительная", из-за чего многие действительно устаревшие внутренние процессы продолжают существовать, потому что "так принято в Google".