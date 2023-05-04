Сотрудники первого объединенного в профсоюз магазина Apple потребовали чаевых

Сотрудники первого объединенного в профсоюз магазина Apple потребовали чаевыхВдобавок к повышению зарплаты
Сотрудники магазина Apple Store в штате Мэриленд, объединенные в профсоюз, требуют предоставить им возможность получать чаевые от клиентов в дополнение к более высокой зарплате и дополнительным отгулам. Некоторые опасаются, что это сместит вектор разговора с более важных тем.
Сотрудники ведут переговоры с Apple по поводу своего последнего предложения, которое включает в себя повышение зарплаты на 10%, а также изменения в правилах предоставления отпусков и сверхурочных.
Профсоюз утверждает, что чаевые - это способ для клиентов выразить благодарность за хорошо выполненную работу без каких-либо обязательств. Однако это требование может усложнить переговоры и сместить акцент с более важных изменений, опасаются некоторые сотрудники.
Apple пока что никак не комментировала эту информацию.