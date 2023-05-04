Сотрудники первого объединенного в профсоюз магазина Apple потребовали чаевых

Сотрудники ведут переговоры с Apple по поводу своего последнего предложения, которое включает в себя повышение зарплаты на 10%, а также изменения в правилах предоставления отпусков и сверхурочных.

Профсоюз утверждает, что чаевые - это способ для клиентов выразить благодарность за хорошо выполненную работу без каких-либо обязательств. Однако это требование может усложнить переговоры и сместить акцент с более важных изменений, опасаются некоторые сотрудники.

Apple пока что никак не комментировала эту информацию.