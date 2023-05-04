Наука и технологии
13:45, 04 мая 2023
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Сотрудники первого объединенного в профсоюз магазина Apple потребовали чаевых

Вдобавок к повышению зарплаты

Сотрудники магазина Apple Store в штате Мэриленд, объединенные в профсоюз, требуют предоставить им возможность получать чаевые от клиентов в дополнение к более высокой зарплате и дополнительным отгулам. Некоторые опасаются, что это сместит вектор разговора с более важных тем.

Сотрудники первого объединенного в профсоюз магазина Apple потребовали чаевых
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1

Сотрудники ведут переговоры с Apple по поводу своего последнего предложения, которое включает в себя повышение зарплаты на 10%, а также изменения в правилах предоставления отпусков и сверхурочных.

Профсоюз утверждает, что чаевые - это способ для клиентов выразить благодарность за хорошо выполненную работу без каких-либо обязательств. Однако это требование может усложнить переговоры и сместить акцент с более важных изменений, опасаются некоторые сотрудники.

Apple пока что никак не комментировала эту информацию.

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