Сотрудники с компьютерами Mac оказались более продуктивными

Устанавливать Mac в офисы корпорация начала в 2015 году. И для IBM это стало правильным решением. Как сказано в отчёте, для обслуживания 20 000 компьютеров Mac требуется семь специалистов, а вот для поддержки такого же количества ПК на Windows — 20.

Но это не главное. Интереснее всего то, что IBM увидела повышение продуктивности сотрудников при работе с Mac. Выяснилось, что эффективность работы пользователей компьютеров от Apple на 22% превышала ожидания (по сравнению с пользователями Windows). Кроме того, работники, заключающие сделки купли-продажи на Mac, приносили IBM на 16% больше дохода, чем те, кто использовал другие ПК.

Компьютеры Apple повлияли даже на желание сотрудников уволиться — шанс, что они это сделают, уменьшился на 17%.