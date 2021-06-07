Наука и технологии
Сегодня в 14:38
Сотрудники сервисного центра Apple слили интимные фото клиенткиApple уже выплатила компенсацию девушке
Apple урегулировала ситуацию, которая случилась в 2016 году с 21-летней девушкой, сдавшей в ремонт свой iPhone. Тогда она обнаружила, что сотрудники сервисного центра загрузили её интимные фото на её же страницу в Facebook.
Это сделали сотрудники сервисного центра в Калифорнии, который управляется компанией Pegatron, партнёром Apple. Сообщается, что с телефона девушки в сеть загрузили около 10 откровенных фотографий и видео. Пострадавшая подала в суд на Apple. Компанию обвинили в нарушении приватности и причинении моральных страданий. Сотрудников, которые это сделали, уволили.
Проблема заключалась в том, что Apple инструктирует клиентов отправлять iPhone в сервисные центры без пароля. Компания уже выплатила миллионы долларов пострадавшей от этого правила девушке.