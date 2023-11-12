Сотрудники SpaceX принимали наркотики, чтобы успевать работать в темпе Илона Маска

Согласно расследованию, проведенному Reuters, сотрудники компании сталкиваются с чрезмерными физическими и психологическими нагрузками, стремясь соответствовать амбициозным срокам и целям, поставленным их харизматичным лидером.

С момента смерти Лонни ЛеБланка в 2014 году, произошедшей в результате несчастного случая на территории SpaceX, компания столкнулась с серьезными проблемами в области безопасности труда.

С тех пор было зафиксировано более 600 случаев травм среди работников. От острых порезов и переломов до серьезных черепно-мозговых травм – список внушает тревогу.

Текущие и бывшие сотрудники SpaceX описывают атмосферу хаоса и постоянной спешки, где часто игнорируются основные меры безопасности. Многие работники, истощенные изнурительными рабочими часами, прибегают к использованию стимуляторов, таких как Аддералл, чтобы справиться с нагрузками и оставаться бодрыми.

Культура безопасности в SpaceX, по словам сотрудников, оставляет желать лучшего. Илон Маск, посещая объекты компании, иногда демонстрировал небрежное отношение к мерам безопасности, что, по мнению некоторых, способствовало созданию соответствующей атмосферы.