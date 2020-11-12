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Сотрудники Tesla и SpaceX каждое утро в страхе проверяют Twitter Илона Маска
Это помогает им правильно подготовиться к встрече с начальником
В сети появилась любопытный материал, в котором сотрудники Tesla и SpaceX (конечно же тайно) рассказывают о том, как каждое утром они в страхе проверяют Twitter Илона Маска. Таким образом, якобы, работники предприятий миллиардера пытаются понять, в каком настроении их начальник будет сегодня.
Подобное знание, по словам сотрудников компаний, чуть ли не жизненно необходимо, так как Илон Маск может принимать решения, которые превращают жизнь работников в ад, передает Vanity Fair. Также один из руководителей, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что сотрудники Tesla и SpaceX стараются держать друг друга в курсе настроения Маска. Таким образом они заранее готовятся к встрече с миллиардером, подстраиваясь под его настроение.
При этом собеседник Vanity Fair также отметил, что Илон Маск — не единственный подобный руководитель. По его словам, многие главы техкорпораций демонстрируют тенденции тотальной и полной патологической социопатии. То есть им, по большей части, наплевать на собеседника как на личность.