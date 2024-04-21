Сотрудники «Тинькофф» смогут получить деньги за найденные уязвимости

Опубликовано 21 апреля 2024, 21:48
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Сотрудники «Тинькофф» смогут получить деньги за найденные уязвимостиВнутри систем компании
В «Тинькофф» запустили программу по которой любой сотрудник, нашедший уязвимости в системах компании получит вознаграждение
Компания «Тинькофф» представила новую программу Data Guard для своих работников. Эта программа позволяет сотрудникам сообщать о найденных уязвимостях в системах безопасности и получать вознаграждение за свою работу. Награды начисляются в специальной внутренней валюте T-Money, которую можно потратить на покупку товаров во внутреннем магазине компании.
Помимо программы Data Guard, в «Тинькофф» проводятся различные мероприятия по обеспечению информационной безопасности. К ним относятся соревнования по поиску уязвимостей, чемпионаты по хакингу и ведение блога на внутреннем портале. В компании также активно используются программы Bug Bounty на различных платформах для поиска и устранения уязвимостей.