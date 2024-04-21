Сотрудники «Тинькофф» смогут получить деньги за найденные уязвимости

Компания «Тинькофф» представила новую программу Data Guard для своих работников. Эта программа позволяет сотрудникам сообщать о найденных уязвимостях в системах безопасности и получать вознаграждение за свою работу. Награды начисляются в специальной внутренней валюте T-Money, которую можно потратить на покупку товаров во внутреннем магазине компании.

Помимо программы Data Guard, в «Тинькофф» проводятся различные мероприятия по обеспечению информационной безопасности. К ним относятся соревнования по поиску уязвимостей, чемпионаты по хакингу и ведение блога на внутреннем портале. В компании также активно используются программы Bug Bounty на различных платформах для поиска и устранения уязвимостей.