Наука и технологии
Опубликовано 27 мая 2026, 14:29
1 мин.

Сотрудники TSMC грозят забастовками по примеру Samsung

Из-за слухов о сокращении бонусов
Тайваньская TSMC столкнулась с растущим недовольством сотрудников. Поводом послужили слухи о возможном сокращении бонусов на 20−30% на фоне роста прибыли TSMC на 58% за первый квартал 2026 года.
Сотрудники TSMC грозят забастовками по примеру Samsung

© Ferra.ru

Работники жалуются в соцсетях и внутренних чатах на «изнурительные смены, переработки и жёсткое руководство». При этом топ-менеджеры, по слухам, продолжают получать крупные компенсации.

Некоторые работники уже обсуждают возможность забастовок — по примеру южнокорейской Samsung, где профсоюзы недавно организовали акции протеста из-за споров о зарплатах и бонусах.

Пока это слухи.

Источник:onmsft
Автор:Максим Многословный
Теги:
#TSMC
,
#работа
,
#критика
,
#Samsung
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Наука и технологии/
  4. Сотрудники TSMC грозят забастовками по примеру Samsung