Сотрудники TSMC грозят забастовками по примеру Samsung

27 мая 2026
Сотрудники TSMC грозят забастовками по примеру SamsungИз-за слухов о сокращении бонусов
Тайваньская TSMC столкнулась с растущим недовольством сотрудников. Поводом послужили слухи о возможном сокращении бонусов на 20−30% на фоне роста прибыли TSMC на 58% за первый квартал 2026 года.
Работники жалуются в соцсетях и внутренних чатах на «изнурительные смены, переработки и жёсткое руководство». При этом топ-менеджеры, по слухам, продолжают получать крупные компенсации.
Некоторые работники уже обсуждают возможность забастовок — по примеру южнокорейской Samsung, где профсоюзы недавно организовали акции протеста из-за споров о зарплатах и бонусах.
Пока это слухи.
