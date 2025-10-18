Сотрудники Turing Labs носили на голове GoPro, чтобы обучать ИИ

Так, сотрудники компании Turing Labs носили GoPro на голове, снимая повседневные действия — готовку, уборку, работу руками. Эти видео служат обучением для ИИ-моделей компьютерного зрения. Компания также нанимает поваров, строителей и электриков, чтобы собрать разнообразные данные. Позже на основе этих видео создаются синтетические данные.

Аналогичный подход использует компания Fyxer, которая обучает модели для сортировки и составления писем. Основатель Ричард Холлингсворт отмечает, что важнее не количество данных, а их качество. Для обучения использовались «опытные помощники», а инженеры и менеджеры контролировали процесс.

Даже при наличии открытых моделей, без экспертного и тщательно подготовленного обучения модель не сможет эффективно работать, пишут СМИ со ссылкой на представителей компаний.