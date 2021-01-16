Сотрудники Twitter начали прятать свои аккаунты из страха перед сторонниками Трампа

Как пишет The Verge, некоторые руководители Twitter даже получили личную охрану. По информации американских СМИ, глава компании Джек Дорси поначалу не был уверен, что принял правильное решение о полной блокировке аккаунта Трампа, но его убедили, что это необходимо сделать. Более 300 сотрудников Twitter подписали внутреннюю петицию с призывом навсегда забанить профиль президента.

На днях Дорси заявил, что пожизненная блокировка Трампа всё-таки была правильным решением, потому что компании была важнее общественная безопасность.