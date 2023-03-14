Сотрудники Wildberries готовятся объявить забастовку. В чём причина

Сообщается, что многие сотрудники пунктов выдачи сами приводят товары в надлежащий вид, чтобы избежать штрафов. Приходится даже стирать или зашивать вещи. «Я на самом деле на своём пункте занимаюсь тем, что я штопаю вещи вот эти рваные, драные, заклеиваю ботинки, крашу их, потому что это мои деньги, меня штрафанут на 20% за это, за вот этот брак», — приводит SHOT слова владелицы пункта выдачи Wildberries в Волгограде Анастасии.

Удержание штрафов, как утверждается, началось в начале марта. В компании объяснили, что борются с подменой товаров. Но владельцы пунктов выдачи думают, что Wildberries просто перекладывает ответственность. В Twitter также рассказали, что за браки на складе сотрудники получили минусы в свой баланс, а компания затем сообщила им, что при отрицательном балансе зарплату будет не вывести.