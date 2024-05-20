​​Сотрудников Boeing «обучат» написанию доносов

После инцидента, произошедшего в январе на самолете 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines, Boeing находится под пристальным вниманием. Кроме того, работники выражают обеспокоенность тем, как компания обращается с «доносчиками».

Так, инженер Boeing Сэм Салехпур заявил о серьезных дефектах фюзеляжа в 787 Dreamliner и утверждает, что ему угрожали увольнением и насилием. Аналогичным образом, бывший сотрудник Spirit AeroSystems Сантьяго Паредес сообщил, что его понизили в должности после того, как он рассказал о проблемах с 737 Max.

Обе компании отрицают обвинения в преследовании, утверждая, что «поощряют» сотрудников высказывать свои опасения.