​​Сотрудников Boeing «обучат» написанию доносов

Опубликовано 20 мая 2024, 06:15
1 мин.
Сотрудников Boeing «обучат» написанию доносовИ правилам «поведения»
В эту пятницу Общество профессиональных инженерно-технических работников в аэрокосмической отрасли (SPEEA) проведет для сотрудников компаний Boeing и Spirit AeroSystems тренинг по разоблачениям, сообщает Reuters. Эта инициатива направлена на то, чтобы лучше ознакомить своих членов с правилами и положениями, касающимися информирования о нарушениях.
После инцидента, произошедшего в январе на самолете 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines, Boeing находится под пристальным вниманием. Кроме того, работники выражают обеспокоенность тем, как компания обращается с «доносчиками».
Так, инженер Boeing Сэм Салехпур заявил о серьезных дефектах фюзеляжа в 787 Dreamliner и утверждает, что ему угрожали увольнением и насилием. Аналогичным образом, бывший сотрудник Spirit AeroSystems Сантьяго Паредес сообщил, что его понизили в должности после того, как он рассказал о проблемах с 737 Max.
Обе компании отрицают обвинения в преследовании, утверждая, что «поощряют» сотрудников высказывать свои опасения.