Сотрудников начали штрафовать за невступление в чат в мессенджере

Если быть точнее, речь идёт о функции Moments, которая позволяет пользователю отправлять посты сразу нескольким людям из контактов или создавать небольшие группы из друзей и коллег. За отказ принимать такие приглашения и сообщения сотрудников пообещали штрафовать.

Сообщается, что компания отправила сотрудникам список правил с обоснованием их введения. Якобы руководство хочет установить искренние дружеские отношения между коллегами. Компания также призвала работников добавляться друг к другу в друзья. При этом руководство указало, что данные правила прописаны в кодексе поведения для сотрудников.