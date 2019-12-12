Наука и технологии
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Сотрудников начали штрафовать за невступление в чат в мессенджере
Не хочешь поддерживать хорошие отношения с коллегами — плати
В Китае разворачивается удивительная история. Сотрудник одной из компаний рассказал, что работодатель ввёл штраф за отказ присоединиться к корпоративной группе в мессенджере WeChat. Сумма штрафа составила 100 юаней (около 894 рублей).
Если быть точнее, речь идёт о функции Moments, которая позволяет пользователю отправлять посты сразу нескольким людям из контактов или создавать небольшие группы из друзей и коллег. За отказ принимать такие приглашения и сообщения сотрудников пообещали штрафовать.
Сообщается, что компания отправила сотрудникам список правил с обоснованием их введения. Якобы руководство хочет установить искренние дружеские отношения между коллегами. Компания также призвала работников добавляться друг к другу в друзья. При этом руководство указало, что данные правила прописаны в кодексе поведения для сотрудников.