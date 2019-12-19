Сотрудников завода по сборке iPhone поймали за продажей дефектных смартфонов

По информации руководства компании, некоторые менеджеры предприятия Foxconn в Чжэнчжоу совместно с неким тайваньским предпринимателем наладили выпуск и продажу дефектной продукции под видом подлинных смартфонов iPhone.

Сообщается, что некоторые компоненты повреждались намеренно, чтобы их можно было списать и использовать в мошеннической схеме. Те же детали, которые получались неисправными на этапе производства, злоумышленники не уничтожали, нарушая правила завода.

Как пишут источники, мошенники заработали около 1,3 млрд тайваньских долларов (почти $43 млн) за три года. Apple узнала о мошеннической схеме только в июне текущего года.