Соучредитель OpenAI Джон Шульман покинул Anthropic спустя полгода

Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAI Дарио и Даниэлой Амодеи, стремится разрабатывать ИИ, уделяя особое внимание безопасности, по крайней мере в этом нас пытается убедить компания. Научный директор Джаред Каплан подтвердил уход Шульмана, выразив поддержку его решению.

Шульман был одним из нескольких ключевых фигур, покинувших OpenAI в прошлом году, включая Миру Мурато и Илью Суцкевера. Другой бывший исследователь OpenAI, Ян Лейке, также присоединился к Anthropic в мае.

Основной продукт Anthropic, Claude — конкурир ChatGPT.