Соучредитель OpenAI Джон Шульман покинул Anthropic спустя полгода

Опубликовано 07 февраля 2025, 16:551 мин.
Соучредитель OpenAI Джон Шульман покинул Anthropic спустя полгодаНе понравилось?
Джон Шульман, соучредитель OpenAI, покинул Anthropic спустя всего шесть месяцев после прихода в компанию. Шульман перешел в Anthropic в августе, чтобы сосредоточиться на процессе обеспечения того, чтобы системы ИИ следовали «человеческим ценностям».
© Anthropic
Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAI Дарио и Даниэлой Амодеи, стремится разрабатывать ИИ, уделяя особое внимание безопасности, по крайней мере в этом нас пытается убедить компания. Научный директор Джаред Каплан подтвердил уход Шульмана, выразив поддержку его решению.
Шульман был одним из нескольких ключевых фигур, покинувших OpenAI в прошлом году, включая Миру Мурато и Илью Суцкевера. Другой бывший исследователь OpenAI, Ян Лейке, также присоединился к Anthropic в мае.
Основной продукт Anthropic, Claude — конкурир ChatGPT.