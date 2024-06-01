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Наука и технологии
Опубликовано 01 июня 2024, 12:45
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Совершен прорыв в производстве графена, или почему чистота — залог успеха

Метод позволяет создавать высококачественные образцы в масштабах страны
Группа исследователей из Колумбийского университета совершила значительный прорыв в производстве графена, открыв путь к его широкому использованию в различных технологиях. Их новый метод, названный бескислородным химическим осаждением из паровой фазы (OF-CVD), устраняет основное препятствие на пути крупномасштабного синтеза графена — загрязнение кислородом.
Совершен прорыв в производстве графена, или почему чистота — залог успеха
© Ferra

Графен, представляющий собой один слой атомов углерода, обладает такими замечательными свойствами, как сверхвысокая проводимость и прочность, что делает идеальным компонентом в электронике, хранении энергии, сенсорах и многом другом. Однако традиционные методы синтеза часто приводили к получению образцов графена с примесями, что препятствовало раскрытию его потенциала.

Новый метод OF-CVD тщательно контролирует количество кислорода, вводимого в процессе роста. Команда добилась стабильных результатов, преодолев проблему непостоянства в предыдущих методах. Исключение кислорода значительно ускорило процесс роста графена.

Была разработана простая модель для прогнозирования скорости роста на основе таких параметров, как температура и давление. Так, образцы, выращенные методом OF-CVD, демонстрировали свойства, практически идентичные самой чистой форме графена, что свидетельствует об их исключительном качестве.

В настоящее время команда работает над переносом графена на функциональные подложки, такие как кремний.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#графен
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#разработка