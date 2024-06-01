Графен, представляющий собой один слой атомов углерода, обладает такими замечательными свойствами, как сверхвысокая проводимость и прочность, что делает идеальным компонентом в электронике, хранении энергии, сенсорах и многом другом. Однако традиционные методы синтеза часто приводили к получению образцов графена с примесями, что препятствовало раскрытию его потенциала.

Новый метод OF-CVD тщательно контролирует количество кислорода, вводимого в процессе роста. Команда добилась стабильных результатов, преодолев проблему непостоянства в предыдущих методах. Исключение кислорода значительно ускорило процесс роста графена.

Была разработана простая модель для прогнозирования скорости роста на основе таких параметров, как температура и давление. Так, образцы, выращенные методом OF-CVD, демонстрировали свойства, практически идентичные самой чистой форме графена, что свидетельствует об их исключительном качестве.

В настоящее время команда работает над переносом графена на функциональные подложки, такие как кремний.