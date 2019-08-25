Совершено первое в истории человечества преступление в космосе

Жена астронавта — офицер разведки Военно-воздушных сил США. Несколько месяцев назад она обнаружила, что кто-то просматривает данные её банковского счёта. Причём через её же аккаунт. Когда женщина обратилась в банк и попросила выяснить, откуда осуществляется доступ, оказалось, что с одного из компьютеров NASA.

Офицер предположила, что это делает её супруга Макклейн, и сообщила об этом в NASA и Федеральную торговую комиссию. Речь идёт о незаконном использовании личных данных.

Сообщается также, что перед тем, как астронавт отправилась на МКС, супруги начали оформлять развод. Сама Макклейн утверждает, что проверяла состояние счёта с согласия жены и только для того, чтобы убедиться в наличии необходимой суммы средств для обеспечения ребёнка, которого женщины воспитывают.