Совершён самый долгий авиарейс в мире

Согласно данным на FlightAware, общее время полёта составило 19 часов 14 минут. Всего лайнер пролетел 16 309 километров. Приземлился он, кстати, с опозданием в 37 минут.

Сообщается, что рейс был тестовым. Авиакомпания хотела изучить влияние на организм пассажиров длительного нахождения в воздухе и смены часовых поясов. На борту находились 49 человек, то есть самолёт был загружен не полностью. Он не смог бы совершить столь длительный перелёт с полной загрузкой.

До сих пор самым длительным беспосадочным авиарейсом считался перелёт из Ньюарка в Сингапур продолжительностью 18 часов 50 минут.