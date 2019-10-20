Наука и технологии
Сегодня 16:26
Совершён самый долгий авиарейс в мире
Без пересадок
Лайнер Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный рейс в мире. Он летел из Нью-Йорка в Сидней.
Согласно данным на FlightAware, общее время полёта составило 19 часов 14 минут. Всего лайнер пролетел 16 309 километров. Приземлился он, кстати, с опозданием в 37 минут.
Сообщается, что рейс был тестовым. Авиакомпания хотела изучить влияние на организм пассажиров длительного нахождения в воздухе и смены часовых поясов. На борту находились 49 человек, то есть самолёт был загружен не полностью. Он не смог бы совершить столь длительный перелёт с полной загрузкой.
До сих пор самым длительным беспосадочным авиарейсом считался перелёт из Ньюарка в Сингапур продолжительностью 18 часов 50 минут.
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