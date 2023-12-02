Совет директоров OpenAI придумал очень «глупую» схему смещения гендиректора

Совет директоров OpenAI придумал очень «глупую» схему смещения гендиректораОни думали, что это сработает
Новы подробности недавнего скандала в OpenAI раскрываются в журнале The New Yorker. Выяснилось, что старый совет директоров OpenAI стратегически исключил Microsoft из процесса принятия решения о смещении Альтмана, стремясь сохранить элемент неожиданности. Этот ход не оправдался, и руководители Microsoft были потрясены и разработали три плана ответных действий.
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Совет директоров, ошибочно полагая, что Microsoft будет согласна с ним, стокнулся вскоре с негативной реакцией на свое решение, признанное интернет-пользователями «умопомрачительно глупым».
В драматической кульминации всей этой истории Альтман восстанавился в должности, а Microsoft присоединилась к совету директоров OpenAI в качестве наблюдателя, но это лишь на данный момент.
Путешествие OpenAI длиною в год было ничем иным, как фильмом-блокбастером. Все началось с ослепительного дебюта ChatGPT, покорившего сердца и умы по всему миру, а закончилось увольнением, а вскоре и восстановлением, гендиректора компании. Да, ChatGPT отпраздновал свой день рождения в интересной обстановке.