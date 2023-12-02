Совет директоров OpenAI придумал очень «глупую» схему смещения гендиректора

Совет директоров, ошибочно полагая, что Microsoft будет согласна с ним, стокнулся вскоре с негативной реакцией на свое решение, признанное интернет-пользователями «умопомрачительно глупым».

В драматической кульминации всей этой истории Альтман восстанавился в должности, а Microsoft присоединилась к совету директоров OpenAI в качестве наблюдателя, но это лишь на данный момент.

Путешествие OpenAI длиною в год было ничем иным, как фильмом-блокбастером. Все началось с ослепительного дебюта ChatGPT, покорившего сердца и умы по всему миру, а закончилось увольнением, а вскоре и восстановлением, гендиректора компании. Да, ChatGPT отпраздновал свой день рождения в интересной обстановке.