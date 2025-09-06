Советник президента Антон Кобяков: России нужен быстрый рывок в роботизации

Он отметил, что страны региона уже сильно опережают Россию по числу роботов на рабочих местах. Например, в Южной Корее на 10 тысяч человек приходится около 1 тысячи роботов, в Сингапуре — 700, в Китае и Японии — 400.

По словам Кобякова, к 1 октября правительство РФ должно утвердить планы структурных изменений в экономике. Среди задач: повышение технологического уровня, изменение структуры занятости и потребления, улучшение инвестиционного климата, оптимизация внешней торговли, повышение эффективности обороны и безопасности, а также разработка новой модели торговли.

Он добавил, что Центральный банк совместно с правительством должны обеспечить активное использование цифрового рубля, включая его применение в бюджетных процессах.

Все эти меры, подчеркнул Кобяков, напрямую связаны с развитием Дальнего Востока.